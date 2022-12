Scuola, un’eccellenza in vetrina Le otto proposte del Meneghini

Otto indirizzi di studio frequentati da oltre 600 studenti, più di 300 persone al lavoro tra docenti e personale Ata. Inserito in un ampio complesso scolastico sportivo composto da più corpi costruito alla fine degli anni ’90 del quale fanno parte anche le medie Rocco Serini, l’Unimont e il centro Gestimont (complessivamente vissuti quotidianamente da altre 500/600 persone). Questa è in sintesi la «fotografia» dell’Istituto d’istruzione superiore «Meneghini» di Edolo, che nel fine settimana ha aperto le porte ai genitori e ai ragazzi in uscita dalla terza media per l’annuale open day. Per l’occasione il plesso di via Morino si è vestito a festa e nell’aula magna si è tenuto l’incontro finalizzato a presentare ai possibili futuri studenti la complessa offerta formativa. Poi c’è stata la visita guidata alle aule e ai numerosi laboratori di cui la struttura edolese dispone. Insomma, una full immersion di un paio d’ore che è servita per chiarire le idee agli aspiranti iscritti. «Come tutte le scuole superiori della Valcamonica, il Meneghini è aperto, inclusivo, rinnova continuamente le sue risorse professionali e soprattutto quelle risorse metodologiche - premette la preside Raffaella Zanardini -. Perché i giovani dovrebbero sceglierci? Perché siamo attenti ai bisogni degli studenti - aggiunge la dirigente - e tutto il nostro personale, che è altamente professionalizzato, segue costantemente il loro cammino formativo. Questo non lo diciamo noi, ma è attestato dai tanti riconoscimenti che abbiamo avuto negli anni, l’ultimo ricevuto qualche settimana fa dalla Fondazione Agnelli con due primi posti assegnati ad altrettanti nostri indirizzi. Un ottimo risultato, l’ennesimo, che ci lusinga e che condivido con tutti i miei collaboratori e con i ragazzi». Si diceva che il Meneghini offre 8 percorsi di studio, e non è facile individuare il fiore all’occhiello. Tuttavia spiccano due peculiarità esclusive nel panorama formativo provinciale e, in un caso, un’eccellenza a livello regionale. «Il Liceo scientifico sportivo è unico in provincia di Brescia - conferma la professoressa Zanardini -. Non si tratta di un’articolazione ma è praticamente una specificità che coniuga il benessere a quello che è il valore dello sport a tutto tondo. Poi l’altro storico corso che ci dà tante soddisfazioni, unico in tutta la Lombardia, è l’indirizzo agrario-forestale (dagli anni Cinquanta ha formato migliaia di professionisti che sono poi confluiti nell’ex corpo forestale dello Stato, oggi carabinieri forestali), che con la nuova denominazione ha assunto il titolo di corso di Gestione forestali montane, quindi anche un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio boschivo. Senza nulla togliere agli altri, questi due sono quelli che consideriamo i nostri fiori all’occhiello - conclude Zanardini -; anche per i tanti progetti Erasmus e altre iniziative intraprese negli anni in Europa».•.