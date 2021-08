Soccorso Alpino, tre interventi in Valcamonica

Tre interventi in poche ore per il Soccorso alpino bresciano, Stazione di Breno. La prima richiesta di soccorso è arrivata nel primo pomeriggio per un uomo di 57 anni di Milano, incrodato tra Cima Bacchetta e Monte Vaccio, a circa 1400 metri di quota; aveva imboccato un canale sbagliato mentre cercava di scendere verso Sucinva e non riusciva a proseguire. La centrale ha attivato Cnsas e Vigili del fuoco. L’uomo, illeso, è stato raggiunto dalle squadre, portate in quota dall’elicottero messo a disposizione grazie alla convenzione con Regione Lombardia. Mentre il primo intervento si stava concludendo, è arrivata la segnalazione di un mancato rientro per un escursionista, nella zona di Esine. L’uomo era con un gruppo di amici partiti dal Maniva per il passo delle Sette crocette; poi ha deciso di proseguire da solo per il Monte Crestoso ma tardava a ricongiungersi con il gruppo e allora è partito l’allarme. Nel frattempo, c’è stata un’altra allerta all’Annunciata di Piancogno, per un uomo di 64 anni residente nel Cremonese. Mentre era con la e-bike lungo il sentiero tra Borno e l’Annunciata è scivolato per una quindicina di metri e ha riportato alcuni traumi. I tecnici lo hanno raggiunto, imbarellato, recuperato fino al sentiero e poi portato a valle con la barella per circa mezz’ora, fino a dove attendeva l’ambulanza per il trasporto in ospedale. Si è trattato di un recupero complesso, perché la zona è impervia e caratterizzata da bosco fitto. Intanto si è concluso anche l’intervento di ricerca del Maniva, perché l’uomo alla fine è rientrato per conto suo. I tre interventi hanno richiesto l’impegno, in totale, di una ventina di soccorritori.