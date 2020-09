Sport emergenti, Borno regala il padel più «alto»

È una variante del tennis in fase di piena espansione a proposito di successo e numero di praticanti; e a Borno hanno pensato bene, facendo centro, di allestire un campo di gioco: il più alto della Lombardia. Sì, perché la struttura che il paese ha dedicato alla disciplina del «padel» si trova a quota mille metri, e fa parte di un Centro sportivo Pineta che punta a un grande rilancio. A estate ormai conclusa, la scommessa di sponsor, «Padel club H11», Centro sportivo e Comune si può definire vinta. Questo sport in piena evoluzione nel fondovalle, con oltre 150 tesserati in pochi mesi, ha dimostrato di avere i numeri anche ad alta quota, dove l’aria più fresca e l’illuminazione che ha consentito partite fino a tarda sera hanno giocato un ruolo fondamentale. «È STATA una bella estate - commenta in effetti Stefano Masuzzo, gestore del Pineta -, c’è molto interesse attorno a questa disciplina e l’idea di praticarla qui possiamo dire che è centrata». (...)

Claudia Venturelli