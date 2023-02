Tonale, piste a chiazze: «Il vero dramma a primavera»

Una stagione invernale così avara di precipitazioni da queste parti non si vedeva da decenni. Ai 1883 metri del passo Tonale dal 4 novembre, giorno in cui sono caduti i primi fiocchi, ad oggi le perturbazioni hanno portato complessivamente poco più di un metro di manto bianco. Naturalmente salendo di quota l’altezza della neve aumenta: ai tremila metri del Presena la coltre è alta alcuni metri e ciò permetterà almeno di prolungare la «vita» del ghiacciaio che, lo ricordiamo, sarebbe già scomparso da tempo se, alla metà della prima decade del nuovo millennio, Provincia autonoma di Trento e società Carosello non avessero deciso di investire ogni estate notevoli risorse per posare una grande coperta formata da teli geotessili rallentando così in modo significativo l’ablazione dell’esigua lingua glaciale rimasta.

«Senza tornare agli anni ’50 quando in un inverno era nella norma che le nevicate sommassero anche 25/30 metri di neve e in molti casi eravamo perciò costretti a uscire di casa dalle finestre dei piani superiori – racconta un arzillo 86enne residente a pochi passi dal confine tra Lombardia e Trentino -; e in tempi più recenti, una quindicina di anni fa, siamo arrivati a più di 13 metri. Cinque/sei metri ci sono stati anche quando è esploso il Covid e hanno chiuso tutto. E pure il secondo inverno di lockdown lo abbiamo passato senza poter sciare nonostante la neve fosse abbondante Una situazione tragica come quella che stiamo vivendo proprio faccio fatica a ricordarla. E il peggio secondo me arriverà con il caldo, quando non avendo accumulato riserve idriche, probabilmente dovremo farci la doccia con l’acqua minerale» Altre persone della zona concordano con l’anziano ex albergatore.

«Basta buttare l’occhio alle cime e ai versanti che ci circondano, a malapena chiazzati di bianco nelle aree non esposte a sud, per rendersi conto che le cose non girano per il verso giusto- sottolineano - i cambiamenti climatici stanno infierendo pesantemente sulle montagne e senza neve sono destinati a restare in secca fiumi e laghi. In primavera e in estate ci saranno come sempre le piogge, ma non saranno sufficienti a dissetare la pianura: da che mondo è mondo le falde si riempiono poco alla volta con lo scioglimento degli accumuli nevosi, non certo con gli scrosci temporaleschi che tutt’al più provocano dissesti e inondazioni». Nonostante il panorama brullo, c’è da dire che le piste sono invece tuttora ottimamente innevate grazie al grande lavoro svolto tre mesi fa dai tecnici delle società impiantistiche e dai «cannoni» per la produzione della neve programmata. E le presenze turistiche, anche straniere, sono numerose.

«Il panorama è davvero sconfortante – ammette un turista romano che da diversi anni in febbraio trascorre con la famiglia 15 giorni sugli sci nel comprensorio dell’alta Valle - , per fortuna i tracciati sono tutti fruibili e si scia alla grande». «Senza dubbio con un poco più di neve sarebbe meglio, ma ci divertiamo ugualmente», gli fa eco un amico prima di buttarsi a capofitto dalla nera del Paradiso. Un maestro di sci che sta accompagnando sulla Valena una decina di scatenati ragazzini della Repubblica Ceca evidenzia che malgrado le temperature siano di molti gradi superiori alle medie stagionali «il manto tiene bene fino alle prime ore del pomeriggio e questo lo dobbiamo esclusivamente all’abilità di chi con i gatti della neve alla sera riesce a lisciare i tracciati come se fossero un tavolo biliardo». Ma la maggior parte degli sciatori a metà mattinata abbandona il versante solivo del Tonale per raggiungere le piste sul ghiacciaio. I dati confermano questa migrazione: ultimamente sul Presena si sono registrate anche più di 5 mila presenze giornaliere. Nel frattempo tutti guardano al meteo perché gli esperti hanno previsto per il fine settimana il passaggio di alcune perturbazioni che dovrebbero portare neve fino a quote basse.•.