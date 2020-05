Tra economia e pandemia Assocamuna tratteggia l’identikit di una crisi

Un questionario distribuito ai propri associati e alle imprese della Valcamonica per misurare la loro continuità operativa dopo l’emergenza sanitaria durata ben oltre due mesi, verificandone le risposte, il recupero e la ripresa. L’INIZIATIVA à di Assocamuna, l’associazione d’imprenditori con sede a Cividate, presieduta da Roberto Mazzola, che contribuisce allo sviluppo economico e sociale attraverso l’offerta di servizi, in collaborazione con Comunità montana e Bim e l’Associazione nazionale dei risk manager. Con i quesiti rivolti ai titolari d’azienda dopo la devastante pandemia, viene loro richiesta «una valutazione per identificare nuovi obiettivi, i relativi rischi in termini di minacce ma anche di opportunità, modalità di funzionamento e vincoli che caratterizzano le proprie dinamiche operative». (...)

L.RAN.