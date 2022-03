Tragedia a Monno, 62enne senza vita sulla strada di Savena

E' una tragedia ancora tutta da ricostruire quella avvenuta in mattinata a Monno, in Valcamonica. Un uomo di 62 anni, residente in paese, è stato trovato senza vita lungo la strada di Savena, dove un operaio del Comune era al lavoro su un escavatore. Sarebbe stato proprio lui a notarlo privo di sensi per terra e a dare l'allarme. L'Areu, l'agenzia di emergenza e urgenza di Regione Lombardia, comunica che il 62enne è stato trovato dal personale medico e infermieristico in arresto cardiaco. L'uomo potrebbe essersi accasciato, colto da malore, oppure potrebbe essere stato urtato dall'escavatore. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.