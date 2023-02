Un esercito di frequentatori La ciclovia dell’Oglio fa centro

241.783 passaggi a Darfo, 101.280 a Breno. Non parliamo di dati relativi alla rilevazione del traffico automobilistico, ma dei numeri raggiunti dal movimento di ciclisti e pedoni lungo la ciclovia dell’Oglio, che ha registrato nel 2022 il proprio anno record e messo in archivio un picco di passaggi - 1.543 pedalatori in un solo giorno - registrato a Darfo il 2 giugno scorso. Viene usata soprattutto nei weekend, per svago e benessere, ma è in crescita anche la fruizione durante la settimana, forse (ma per scoprirlo il passaggio dovrà essere maggiormente monitorato) anche per andare a lavorare. «Dopo il periodo nero del covid - ricorda l’assessore alla partita in Comunità montana Alessandro Panteghini - c’è una nettissima ripresa, non solo per l’impiego ciclabile di questo grande tracciato: vediamo dai numeri che sono più numerose le persone che lo percorrono a piedi». Sono in crescita anche gli investimenti che l’ente comprensoriale riserva al tracciato, con manutenzioni ma non solo, e la ciclovia è stata abbellita e resa più comoda. Lo sarà ulteriormente grazie a una voce in bilancio da due milioni e mezzo: «Sono fondi regionali - spiega Guido Calvi, responsabile Ambiente dell’ente - che spalmeremo su undici progetti. Ci sarà il miglioramento di alcuni passaggi come quello a Piancogno, dove c’è la passerella sull’Oglio; verranno eliminate alcune criticità e realizzati raccordi per ampliare la rete di fondovalle rendendola sempre più attraente. Nel mentre c’è un importante progetto di manutenzione delle staccionate (che vale 70mila euro) e quest’anno abbiamo fatto uno sforzo, perché usiamo solo legno camuno grazie a un accordo con un consorzio forestale, per cui ci sarà doppio guadagno per la valle, mentre fino a poco tempo fa veniva usato legname proveniente da fuori Lombardia». A bilancio anche una somma dedicata allo studio che migliorerà la segnaletica attraverso «Il filo di Arianna». Senza spese per gli enti locali, invece, la messa a dimora a carico dell’Anas dei nuovi alberi sulla scarpata della statale 42 ai Corni Freschi (Darfo) dove il colosso stradale aveva lavorato: «Grazie all’Anas, ma soprattutto a un lavoro di sensibilizzazione di Comunità montana e Comune di Darfo, sono arrivate 40 nuove piante (ciliegi e gelsi) che costituiranno un’alberatura ombreggiante a vantaggio degli utenti della ciclovia, proprio dove negli ultimi anni il passaggio è sempre stato molto assolato». Restano solo le vecchie criticità legate al trasporto delle biciclette in treno che penalizzano il turismo slow verso la Valcamonica. Ma l’assessore Panteghini rassicura: «Per l’estate anche questo nodo sarà sciolto».•.