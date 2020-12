Un inverno più sicuro per i cervi nella neve

Un carico di fieno per i cervi affamati. A trasportarlo su un carrello trainato da una motoslitta per poi distribuirlo nelle radure coperte da metri di neve sono i cacciatori del versante trentino del Tonale. Per scongiurare una ecatombe come quella dell’inverno di due anni fa, quando in alta Valcamonica furono recuperate più di 300 carcasse di ungulati morti di fame (più o meno lo stesso numero registrato nell’alta Val di Sole), subito dopo le nevicate della scorsa settimana, oltre a interrompere prima le battute di caccia di selezione si sono dati da fare per sfamare cervi e caprioli, impossibilitati dall’altezza raggiunta dal manto bianco a muoversi per trovare il cibo. «NE SONO caduti più di quattro metri», precisa Gemmy Delpero, leader dei cacciatori della zona. Che aggiunge: «A queste quote quando arriva la brutta stagione la maggior parte della selvaggina tende a scendere a quote più basse. E tra i cervi solitamente sono pochi quelli che trascorrono l’inverno a 2000 metri. (...)

Lino Febbrari