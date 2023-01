Unimont, un salotto letterario con i racconti della montagna

La pausa natalizia è finita anche per «racConta la Montagna», il ciclo di serate che l’Unimont, l’Università della Montagna di Edolo, e Valtemo, l’associazione di studenti ed ex studenti dell’ateneo, dedicano da qualche anno alla narrativa e alla saggistica delle terre alte. Il cartellone, arrivato alla sesta edizione, ha la finalità di raccontare i territori montani attraverso le più autorevoli voci degli autori che durante l’incontro intessono un dialogo con gli spettatori. Partita col botto a fine ottobre con la serata dedicata alla figura di Mario Rigoni Stern, autore del famosissimo libro «Il sergente nella neve» (un’autobiografia data alle stampe nel 1953 che racconta le terribili vicissitudini della ritirata di Russia), e proseguita a novembre e dicembre con la presenza di altri tre ospiti, come si diceva la rassegna sta per riprendere, e la ripartenza è prevista mercoledì (alle 18, in presenza nella sala Cevedale del Gesdimont e online collegandosi alla piattaforma https://www.unimontagna.it/formazione/seminari-e-webinar/) con protagonista Matteo Melchiorre, autore del libro «Il Duca». Si tratta di un racconto a metà tra fantasia e realtà calato nella vita dell’ultimo erede della dinastia decaduta dei Cimamonte, ritiratosi a vivere in una tenuta appartenuta alla famiglia in un isolato borgo montano. Il giovane uomo è un solitario che scherzosamente in paese chiamano appunto «il duca». Improvvisamente la calma è rovinata dalla notizia che nei boschi di una vallata di sua proprietà gli stanno rubando del legname. Inaspettatamente, risvegliato dalla passione del possesso, il sangue dei Cimamonte prende a ribollire. Da qui si dipana la vicenda che si legge tutta d’un fiato. Matteo Melchiorre, classe 1981, è stato ricercatore dell’Università degli Studi di Udine, e dell’Università Cà Foscari e dello Iuav di Venezia. Attualmente dirige la biblioteca del museo e dell’archivio storico di Castelfranco Veneto. È autore di saggi di carattere storico e si occupa di storia economica e sociale del Medioevo e della prima età moderna e di storia della montagna e dei boschi. La partecipazione all’appuntamento come sempre è gratuita, sia in presenza, sia nella modalità in remoto. Ma la registrazione è obbligatoria e va utilizzato l’indirizzo di posta elettronica unimont@unimi.it. Al termine dell’incontro letterario è prevista - ovviamente per chi sarà in presenza - una degustazione di prodotti tipici della Valcamonica.•. L.Febb.