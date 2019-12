Valcamonica e Valtrompia «premiate» per il turismo

Medaglia d’argento per Bresciatourism nel bando di Regione Lombardia «Viaggio#inLombardia» per un progetto di promozione e valorizzazione turistica del territorio, insieme al Comune di Ponte di Legno dal titolo «A cielo aperto, la montagna bresciana a 365 gradi!» che è valso un contributo di 99.750 euro. Il progetto mira alla promozione turistica del territorio montano e si pone come obiettivo la nascita del brand «montagna bresciana». Le azioni si articoleranno su tre fronti: un’azione di comunicazione innovativa e social, un’azione B2B e la proposta di un doppio itinerario esperienziale, incentrato sugli aspetti enogastronomici della montagna bresciana. Il bando «Viaggio#inLombardia», giunto alla seconda edizione, è nato con l’obiettivo di promuovere e sostenere i borghi e gli enti locali, al fine di valorizzare il potenziale di attrattività turistica della regione. (...)

