Incendio in Valcamonica. Alle 17.45 circa la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata attivata per un incendio causato dal rogo di alcune sterpaglie in località Capo di Lago, nel comune di Darfo Boario Terme.

Per aiutare le squadre all'opera è intervenuto l'elicottero di Regione Lombardia che ha bonificato l'area interessata, circa 1000 metri quadrati di superficie, evitando che l'incendio si propagasse ulteriormente.