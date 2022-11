Niardo, incendio al trattore: vandali o intimidazione?

È troppo presto per dare una spiegazione all’episodio, che comunque difficilmente potrebbe essere collocato nel campo del semplice vandalismo idiota. È certo però che l’incendio di un mezzo operativo di un ente impegnato in attività di un certo peso economico sul territorio crea inquietudine. Oltre che rabbia nei diretti interessati. In questo caso il presidente del Consorzio forestale Pizzo Badile, Mauro Martinelli, alle prese con un danno finanziario non gigantesco ma ovviamente preoccupato per quanto è successo.

Il rogo in località Disino

Venendo alla cronaca, nella notte fra giovedì e ieri un trattore di marca Same in dotazione all’ente forestale è stato completamente distrutto da un rogo doloso nella località Disino, nella parte iniziale del grande bosco che circonda l’abitato di Niardo. Il mezzo era stato lasciato parcheggiato in quell’area perché l’ente proprietario sta effettuando dei tagli boschivi, e la scoperta dei rottami, col conseguente allarme, è stata fatta da un residente che verso mattina ha notato le lingue di fuoco e il fumo che si levava fra le piante.

La denuncia

La zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco volontari di Breno che hanno provveduto a domare l’incendio, ma che non potuto salvare niente del trattore. La località Disino è stata raggiunta anche dai carabinieri della Compagnia di Breno, ai quali il presidente del Consorzio ha ovviamente presentato una denuncia.

Le preoccupazioni

Mauro Martinelli è incredulo e non riesce a comprendere le ragioni di questo assalto a un mezzo datato anche se ancora perfettamente funzionante: «Siamo stati vittima di un atto sconsiderato e senza senso ma fortunatamente di entità limitata, perché il trattore era in attività da almeno vent’anni. Era comunque prezioso, perché dotato di verricello è servito spesso al Consorzio per il ripristino delle strade di montagna non transitabili. Penso alle centinaia di alberi spostati con quello strumento e che erano stati sradicati dal terreno nel corso della tempesta Vaia dell’ottobre di quattro anni, ma anche alla sua utilità sulle strade innevate ad Astrio, quando aveva consentito la riapertura della provinciale 345 delle Tre Valli».

Danni all'intero territorio

Continuando evidentemente a immaginare solo un atto vandalico senza considerare - magari - l’azione di qualcuno infastidito a vario titolo dall’attività portata avanti dall’ente, il presidente del Pizzo Badile aggiunge che «chi ha compiuto questo gesto non ha procurato solo un danno al Consorzio ma all’intero territorio dai noi seguito, curato e vissuto, che cerchiamo di manutenere con estrema difficoltà, fino a poche ore fa anche con l’utilizzo del trattore che ci è stato bruciato. Rivolgo un appello a chiunque abbia eventualmente informazioni, un invito a farsi avanti per fermare persone che hanno fatto del male sicuramente al Consorzio ma soprattutto al territorio».•.