Vecchio ponte addio Ora la Valpaghera torna alla normalità

L’ultimo pezzo di autunno ha portato in dote lo smantellamento del ponte provvisorio in ferro e legno montato cinque anni fa a Ceto dal gruppo di protezione civile Genieri di Lombardia, e sarà l’inverno a fare da sfondo alla posa di quello definitivo per il collegamento tra capoluogo e Valpaghera. Sostituirà il manufatto in pietra sul torrente Palobbia, una vera opera d’arte, realizzato durante la Prima guerra mondiale e crollato il 2 giugno del 2013. L’impegno dell’amministrazione comunale guidata da Marina Lanzetti, che si sarebbe insediata la successiva primavera, ha portato nella collocazione di un’opera temporanea di tipo militare lunga poco più di 40 metri e posata il 7 dicembre 2014. (...)

L.RAN.