Bagolino, grave la 92enne investita sulle strisce: svenuta anche la guidatrice

L'automobilista avrebbe detto di non aver visto la signora intenta ad attraversare perché abbagliata dal sole, poi ha perso i sensi: anche per lei sono scattati i soccorsi. L'anziana a piedi stava andando dal pedicure.

Bagolino, investita sulle strisce pedonali a Ponte Caffaro un donna di 92 anni. L’anziana, che ieri pomeriggio stava andando dalla pedicure, è stata immediatamente soccorsa, è stata trasportata con l’elisoccorso al Civile dove si trova ricoverata in gravi condizioni. La donna, residente a Darzo di Storo, il paese trentino che confina con Ponte Caffaro, stava attraversando la strada Provinciale 237, in via Caduti, praticamente di fronte al Paolo Market.

Sembra che l'auto sopraggiungesse a bassa velocità: l'automobilista avrebbe detto di non aver visto la signora intenta ad attraversare perché abbagliata dal sole, poi è svenuta: anche per lei sono scattati i soccorsi. La guidatrice è stata trasportarla all’ospedale di Gavardo in codice giallo.