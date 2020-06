Bellezza e salute: la maniglia anti Covid-19

Servivano un’azienda conosciuta in mezzo mondo per la bellezza e la qualità dei suoi prodotti e la capacità artigiana e industriale insieme che l’ha resa famosa per mettere a punto un progetto che fonde design e sicurezza: la maniglia anti coronavirus made in Casto. Più che di un nuovo pezzo di design si tratta di un trattamento innovativo che ha una capacità antivirale certificata: è stato impiegato dalla «Dnd Martinelli», una apprezzatissima srl presente da tempo nelle vetrine di settore, firma di elementi di arredo di grande fama e prestigio, che opera ai Piani di Mura, un’area industrializzata all’incrocio tra i territori di Mura, Vestone (con la frazione Nozza) e appunto Casto. La novità è rappresentata dal trattamento che viene attuato sui pezzi in produzione: un rivestimento antibatterico testato. (...)

Massimo Pasinetti