Buco del Frate blindato e i pipistrelli ringraziano

Ogni tanto (raramente) arriva una buona notizia per la natura. In questo caso dal Buco del Frate di Prevalle, una grotta tra le più importanti della provincia (e della Lombardia) censita dal Catasto speleologico lombardo e dal 1983 riconosciuto come Monumento naturale: l’ultimo censimento sui suoi abitanti più preziosi, i pipistrelli, ha rilevato un incremento della popolazione complessiva di circa un centinaio di unità, ma anche il ritorno di una specie, il vespertilio maggiore (o di Monticelli) già intercettata nel passato ma non più individuata negli ultimi due censimenti (del 2018 e del 2021).

Il controllo della chirotterofauna della grotta è stato affidato al naturalista Giambattista Rivellini, col supporto dell’Istituto Oikos (Martina Spada, Ambrogio Molinari, Stefania Mazzaracca, Mattia Panzeri), e per individuare gli esemplari si è proceduto con un rilevamento bioacustico agli ingressi della cavità utilizzando i «bat detector» e con l’analisi successiva degli ultrasuoni, ma anche al conteggio degli abitanti all’involo piazzando una telecamera a infrarossi e i relativi illuminatori all’ingresso superiore della cavità.

I rilievi sono stati eseguiti in autunno, al crepuscolo e in orario serale (il momento di massima attività di questi mammiferi alati insettivori): dall’ingresso superiore sono stati conteggiati 386 animali in uscita, e la specie predominante è risultata essere il miniottero (Miniopterus schreibersii) con circa il 96% dei segnali rilevati, seguita dal gruppo dei piccoli Myotis (circa il 2,3%) e nello specifico il vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii) e il vespertilio criptico (Myotis crypticus); infine il rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) con circa l'1,5% dei segnali rilevati, ma pure un singolo contatto ascrivibile al gruppo dei grandi Myotis, il già citato vespertilio maggiore o di Monticelli.

All’ingresso inferiore, invece, sono stati rilevati tra i 60 e i 70 animali (86% di miniotteri, 12% di piccoli Myotis e 2% di «grandi» Myotis). Come già in precedenza, il miniottero si conferma la specie più rappresentata, con circa 400 individui (un centinaio in più rispetto al 2021): il rinolofo maggiore è stato rilevato con una decina di individui, a fronte dei 25-30 del 2021; resta costante la stima del gruppo dei piccoli Myotis con 20-25 individui, e come detto non manca il gradito ritorno dei grandi. «Essendo una specie per cui si è registrato un netto e progressivo calo negli ultimi decenni - scrive Rivellini in riferimento al rinolofo - occorre valutare molto attentamente il suo andamento nei prossimi anni».

In generale, l’aumento complessivo delle presenze dice che i chirotteri del Buco del Frate stanno un po’ meglio. Complice (forse) il cambiamento climatico, gli esperti ricordano che «i lavori di sostituzione della recinzione esterna non hanno prodotto impatti negativi, ma benefici certi nell’impedire il disturbo all’interno della grotta da parte di persone non autorizzate». Per tutelare anche la preziosa fauna che usa la cavità come rifugio, il Comune ha predisposto pure un regolamento (ora ogni accesso deve essere autorizzato), oltre agli interventi pratici: una recinzione antintrusione, ma permeabile al volo dei chirotteri, e la pulizia degli accessi dalla folta vegetazione.•.