Cai Gavardo, il viaggio dell'inclusione sulla via Francigena arriva fino in Vaticano

«Ha mai visto queste carrozzine? Ci portiamo la gente in montagna, anche su sentieri molto difficili. Abbiamo fatto tutta la Francigena». Sono queste le parole informali che Angiolino Goffi, della sezione del Club alpino di Gavardo, ha scambiato niente meno che con Papa Francesco.

L'arrivo in Vaticano

È successo da poco, quando stanchi ma felici, i volontari della sezione locale del Cai sono arrivati a Roma, o meglio nel Vaticano, dopo aver percorso appunto la Via Francigena (affrontando più di mille chilometri in 42 tappe) portando con sé sei persone con disabilità e coinvolgendo nella straordinaria operazione una cinquantina di accompagnatori e volontari trasportatori.

Tutto questo è avvenuto nell’ambito del progetto (avviato nel 2014) intitolato «Il Sentiero di Cinzia», che si pone l’obiettivo di superare barriere naturali apparentemente insormontabili accompagnando in montagna (e non solo) persone con difficoltà motorie utilizzando per questo carrozzine speciali denominate «Joelette».

Erano partiti il 4 settembre da Gavardo

Al termine della loro straordinaria trasferta gli escursionisti gavardesi sono arrivati a Roma, e a Città del Vaticano dove hanno incontrato il pontefice: erano partiti il 4 settembre scorso da Gavardo per poi dare il via ufficialmente, il giorno successivo, al cammino della Francigena dal Colle del Gran San Bernardo, in Valle d’Aosta. Poi hanno attraversato mezza Italia, come detto per più di mille chilometri: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio, passando per Ivrea, Vercelli, Pavia, Piacenza, Pontremoli, Lucca, Siena, Bolsena e Viterbo, e impegnando lungo il cammino sentieri di montagna, mulattiere di pietra, vie campestri e strade bianche tra i cipressi, faticando lungo le più antiche strade d’Europa.

È questo, in gran parte, il percorso italiano della Francigena, che nella sua versione completa parte in realtà da Canterbury, in Inghilterra, attraversa il Kent, la Francia e la Svizzera, arriva fino a Santa Maria di Leuca e poi a Roma, toccando 5 Stati (compreso il Vaticano), 16 regioni e più di 600 località.

Cai di Gavardo: specialisti nell'inclusione

Specialisti dell’inclusione e professionisti delle grandi sfide: non è la prima volta che il Cai di Gavardo, con Il Sentiero di Cinzia, riesce nel (quasi) impossibile. Nel 2019, lo ricordiamo, è stato possibile realizzare il sogno di due ragazze con disabilità (Chiara e Vanessa) di percorrere l’intero Cammino di Santiago, in quel caso accompagnate da una ventina di volontari. «Si è trattato - ricordano dal Sentiero di Cinzia - di un impegno organizzativo e finanziario non di poco conto, dal momento che solo pochi volontari hanno potuto impegnarsi per i 35 giorni totali del Cammino.

Tuttavia, grazie al loro autofinanziamento siamo riusciti a coprire tutte le spese. L’avventura non è passata inosservata e siamo stati segnalati al comitato che assegna i premi Bulloni del Comune di Brescia ottenendo un insperato riconoscimento».

Negli ultimi anni il numero delle persone impossibilitate a camminare da accompagnare su tracciati escursionistici oppure, come in questo caso, dal grande valore mistico è costantemente cresciuto. Tra loro c’è stato appunto chi ha manifestato il desiderio di compiere il tratto italiano della Francigena, e dopo mesi di preparazione (e un mese e mezzo di viaggio) la missione si è compiuta. Ora si attende il ritorno in paese, e sarà festa grande: «Tutto il gruppo del Cai di Gavardo - afferma il sindaco Davide Comaglio - ha un cuore d’oro e, dopo questa esperienza, anche piedi e gambe d’acciaio».•.