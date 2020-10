Ciclabile dei desideri: primo lotto in surplace

Parte l’iter per la progettazione preliminare di un altro tratto della «Ciclabile del lago d’Idro», ma di fatto tutto il progetto continua a rimanere solo sulla carta. Nei giorni scorsi il sindaco di Idro, Aldo Armani, ha delegato la Comunità montana di Valle Sabbia alla progettazione preliminare del tratto tra Idro e Anfo, un passo avanti necessario per trovare il finanziamento. La futura ciclabile, che dovrebbe portare benefici al turismo delle due province di Brescia e Trento, si suddivide in tre tronconi, Ponte Caffaro - Anfo, Anfo - Idro e Idro - Vestone; la sua realizzazione interessa sia il Trentino che la Lombardia in un’ottica di crescita complementare dei territori di Giudicarie e Val Sabbia. Ogni lotto costa circa 3 milioni di euro, il primo è già stato finanziato: 2 milioni e 400 mila euro sono stati messi a disposizione dalla Regione Lombardia, il resto è a carico della Comunità montana di Valle Sabbia. (...)

M.ROV.