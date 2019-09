Comunità montana: un Governo extra large

C’è voluto del tempo, ma ora la nuova giunta della Comunità montana della Valsabbia è al completo. A guidare il gruppo, 9 persone, 6 uomini e 3 donne, il confermato presidente Giovanmaria Flocchini: «È una squadra inclusiva - assicura parlando dell’esecutivo dell’ente - che non guarda tanto alla politica ma piuttosto a tutelare il territorio. Un gruppo che è espressione di una vasta maggioranza, 20 sindaci sui 25. Non c’è una vera minoranza, ma piuttosto 5 realtà che scelgono di non unirsi a noi. La speranza è che un giorno si possa essere tutti insieme». PROPRIO nel segno della collegialità, alla giunta tradizionale (di 5 elementi) si sono aggiunti con delega altri 4 consiglieri, gli «assessori supplenti», una novità. Detto del presidente (di Pertica Alta), il vice è ancora Fausto Cassetti (Odolo). Poi ci sono gli assessori Claudio Ferremi (Sabbio Chiese) a Cultura e istruzione, e i debuttanti Daniela Giacomini (Anfo) al Turismo e Giovanbattista Guerra (Barghe) ai Lavori pubblici. (...)

