Cultura, merende e concerti L’estate di Gavardo è super

La stagione della cultura e del divertimento sotto le stelle è già iniziata a Gavardo con «La Magica Estate», il cartellone degli eventi in programma in paese da giugno a settembre: in tutto una sessantina di appuntamenti, di fatto l’unico municipio valsabbino in grado di tenere testa, almeno quantitativamente parlando, con i «vicini» turistici di Valtenesi e lago di Garda. In ordine sparso, intanto è conto alla rovescia per i primi appuntamenti nel parco della biblioteca di via Quarena, appena inaugurato dopo un restyling da 300mila euro: si inizia oggi pomeriggio con le bibliomerende per bambini dai 6 ai 10 anni (evento già esaurito), che torneranno tutti i lunedì alle 17 fino alla fine di agosto (info e prenotazioni 0365 377462, o cultura@comune.gavardo.bs.it). Si continua poi con la rassegna letteraria «Voltiamo pagina», tutti i venerdì alle 20,45: primo appuntamento il primo luglio con la presentazione del libro «8:08» di Federico Montuschi; venerdì 8 sarà la volta della testimonianza di Erica Patti che presenterà «Col senno di poi. Uccisi e bruciati dal padre», ma il programma proseguirà fino al 9 settembre. Conto alla rovescia anche i concerti nel Parco dell’Isolo, tutte le serate di sabato dalle 20,45: al via il 2 luglio con lo Yerkir trio, poi il coro La Faita sabato 9, Falando do Brasil il 16, l’omaggio a Fabrizio De Andrè «Un canestro di parole» sabato 23 (e ancora fino al 13 agosto). Intanto è iniziata la rassegna dei «Concerti d’inizio estate», mentre domani ci sarà la Festa dei Folli nel Museo archeologico Mavs, venerdì 24 la banda Nestore Baronchelli, domenica 26 il concerto della fanfara del terzo reggimento carabinieri Lombardia di Milano. Il teatro all’aperto? Dopo i primi due show della Siura Maria, lo spettacolo viaggiante «Esprimi un desiderio», domenica 3 luglio in piazza De Medici, lo show per ragazzi del Teatro Telaio martedì 12 nel parco della biblioteca, le «Risate sotto le stelle» di Rubes Pezzati e Davide Spadolà a chiudere il 3 settembre. Di tutto un po’: il cinema d’estate i mercoledì d’agosto, lo spettacolo «Piccoli Antropolaroid» di Acque e Terre Festival martedì 19 luglio, visite guidate a luglio e agosto e il gran finale con Hop Hop Street Food dal 26 al 28 agosto. «Un’estate ricca all’insegna del ritrovarsi - il commento dell’amministrazione comunale - nonostante anche quest’anno sia stato velato d’incertezza. Per questo è ancora più importante aprirsi alla bellezza».•. Al.Gat.