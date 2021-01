Disabili, staffetta nel mondo della solidarietà

Associazionismo per genitori di ragazzi disabili in Valsabbia: dopo 30 anni c’è che si congeda con un dono, ma c’è anche chi nasce per prendersi cura dei ragazzi. Dopo 30 anni di lavoro Aias Vallesabbia cessa l’attività regalando a Cogess, cooperativa sociale che si occupa di handicap, un minibus da 8 posti. La consegna del mezzo al Centro diurno disabili di Villanuova che è parte di Cogess s’è tenuta nei giorni scorsi. Negli anni Aias ha fatto altri doni ed elargito fondi a Cogess, con ben 3 pulmini per far si che gli ospiti delle due strutture di Idro e Villanuova viaggino sicuri da casa alla struttura e ritorno. Ma l’Aias valsabbino ha dato anche vita alla Casa Alloggio di Idro, voluta dai genitori per dare ai figli con disabilità un futuro: «Se un disabile perde i genitori - spiegano in Aias - chi si occuperà di lui? Con la Casa Alloggio ora la risposta c’è. (...)

Massimo Pasinetti