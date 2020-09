Emozioni in Casa di riposo C’è un compleanno super

Visto quello che è successo nelle case di riposo in tutta la Lombardia, il traguardo che sarà festeggiato oggi nella Rsa di Bagolino avrà un significato ancora più speciale. Saranno 101 le candeline che simbolicamente arricchiranno la torta per la signora Deodata Melzani. Uno splendido obiettivo, appunto, raggiunto in una fase, quella della pandemia, molto difficile per tutti e in particolare per gli anziani. E per di più centrato in una condizione di grande lucidità. Deodata Melzani è nata il 19 settembre del 1919 a San Giacomo, una piccola località di Ponte Caffaro dove la famiglia si era trasferita da Bagolino e dove la donna, quarta di otto figli, ha trascorso la sua vita lavorando come sarta. (...)

M.ROV.