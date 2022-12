Gavardo, trova busta con 3mila euro e la porta in Comune: rintracciata la proprietaria

E’ successo nella mattinata del 5 dicembre a Gavardo. Un giovane residente nel paese e che studia all’Università cittadina, alla Facoltà di Economia e Commercio, esce di casa e quasi subito trova in strada una busta bianca dipinta con pesciolini che non appare vuota. Lui la raccoglie e la apre, scoprendo che all’interno ci sono, si scoprirà dopo, ben 2.850 euro in vari tagli. Cos'ha fatto, a quel punto? I poco onesti si sarebbero messi in tasca i soldi, e chi s’è visto s’è visto. Invece il 26enne, ha dimostrato di avere principi ben sani: ha imboccato la strada in direzione del municipio dove, una volta entrato, ha chiesto di parlare con il sindaco e gli agenti della Polizia Locale della Valsabbia, ai quali ha consegnato il “malloppo”.

Le indagini per risalire alla proprietaria

Nella busta non c’era altro che il denaro contante: niente documenti personali, ma solo qualche bigliettino scritto. Gli agenti, nonostante gli scarsi indizi, attraverso qualche telefonata e due sopralluoghi, sono riusciti a rintracciare la proprietaria dei soldi. Li aveva persi la sera precedente, quando era uscita dal lavoro ed era passata a trovare il fidanzato, che abita proprio nelle vicinanze dell’abitazione dello studente universitario.

Facile immaginare la felicità, anche lei di Gavardo, nel vedersi riconsegnata la grossa somma persa. Ha quindi voluto sapere chi li avesse ritrovati, scoprendo, tra l'altro, di conoscere il giovane. Di quel che è successo dopo (i ringraziamenti, la consegna al ritrovatore dei soldi della percentuale di legge prevista in questi casi) nulla si sa. Quel che è certo è che il giovane studente universitario ha compiuto in gran bel gesto, che se non ha arricchito il suo portafoglio sicuramente ha arricchito il suo cuore Se poi c’è stata anche la ricompensa di legge, tanto meglio.