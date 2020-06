I cento anni di nonna Giulia tra sorrisi e passione Inter

Anche il sindaco di Roè Volciano Mario Apollonio in compagnia del vice Cristina Micheli hanno fatto visita ieri pomeriggio a Giulia Colotti nel giorno del suo centesimo compleanno. A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, hanno portato a lei e a tutti i suoi familiari, l’abbraccio ideale della comunità per questo traguardo della vita. A causa delle norme sul distanziamento sociale, la neo-centenaria è stata festeggiata all’aperto nel cortile in compagnia dei figli Mariarosa, Lorenza, Gianni e Donata, i generi, nuore, nipoti e pronipoti. Non è mancata alla festa nemmeno la Banda cittadina, anche se in formazione ridotta, per un omaggio musicale alla centenaria. Nata a Vestone, Giulia Colotti ha seguito il marito, guardia forestale, prima nelle Marche e a Como prima di trasferirsi a Roè Volciano. (...)

L.SCA.