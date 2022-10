Idro, per i cuochi del Perlasca ritorna l’ora delle trasferte

La scuola ha fatto i conti con la pandemia anche per via dell’azzeramento di trasferte ed esperienze di alternanza. Ma finalmente, anche se i contagi risalgono proprio nelle aule, le esperienze di studio esterne possono riprendere. Così, oggi un bel gruppo di studenti dell’Alberghiero del Perlasca di Idro partirà per la Sardegna avendo come destinazione il resort «Forte Village» di Santa Margherita di Pula (Cagliari), e gli apprendisti cuochi (e non solo) torneranno a esercitarsi in strutture di alto livello per imparare i trucchi del mestiere e diventare chef e maître di livello. E, cosa non secondaria, si metteranno alla prova lontano da casa in location e situazioni sempre nuove. Per un periodo di due settimane l’esperienza sarà vissuta da 18 studenti (11 di Cucina, la quinta C, e 7 di Sala, la quarta aB), accompagnati, con lo scopo di osservare in modo discreto i ragazzi al lavoro, da 3 insegnanti tutor: lo chef Dino Filippi, colui che cura l’intera esperienza di qualità che professionalizzerà i ragazzi, con Maria Melzani, che a Idro si occupa del corso di Sala, e Alberta Bonardi, la docente di Lettere. «C’era la necessità, sia della scuola, sia dei ragazzi, dopo i due anni di pandemia, di riprendere queste esperienze professionalizzanti - commenta Filippi - che permettono agli allievi di apprendere e di ampliare le conoscenze. Questa è la ciliegina sulla torta, che completa le esperienze lavorative fatte prima sul territorio di Garda e Valsabbia e poi nelle strutture alberghiere di Bormio e dintorni. Tutti momenti significativi per la nostra scuola in un iter di formazione degli studenti utile anche a farli diventare consapevoli delle loro capacità, e capaci di difendersi da chi, magari, in questo mondo vorrebbe solo sfruttarli». «In Sardegna mi aspetto personale preparato - dice Francesco, futuro cuoco - pronto ad accoglierci e a insegnarci tutto il possibile per un nostro futuro da professionisti del settore». Aicha invece, si aspetta questo dal Forte Village: «Che mi offra un ambiente che mi permetta di crescere professionalmente e di apprendere tutto ciò che una struttura di questa qualità è in grado di darmi». Il Resort sardo offre 8 alberghi a 4 e 5 stelle con oltre 700 camere e 67 suite. •. M.Pas.