Il benvenuto ai neonati Il Comune li festeggia offrendo un «baby kit»

«Cara mamma e caro papà...»: inizia così la lettera firmata dal sindaco Damiano Giustacchini e dalla sua vice (e assessore ai Servizi sociali) Desirée Maccarinelli che verrà recapitata a Prevalle a tutti i nuovi nati. Il documento fa parte dei primi «baby kit» che l’amministrazione comunale consegnerà a domicilio alle famiglie, e che contiene oggetti utili per l’accudimento e la cura del bambino; il tutto in una borsa in iuta riutilizzabile. «Questa iniziativa - spiega Maccarinelli - vuole essere un segnale di vicinanza alla famiglia che decide di mettere al mondo un bambino, oltre che un augurio di benvenuto al nuovo nato nella comunità. Attraverso questo gesto vogliamo trasmettere un messaggio di gioia e di speranza, ma anche sostenere i genitori». (...)

M.BEN.