Il pellegrino del fiume invita a unire le forze

È come un piccolo cammino di Santiago ambientalista che si sviluppa lungo il Chiese: da Acquanegra e Canneto, nel Mantovano, fino ad arrivare sul lago d’Idro e al confine col Trentino. Il motivo? «Innanzitutto per contestare il progetto del nuovo depuratore del Garda, e poi per unire simbolicamente tutti i paesi che stanno sul nostro fiume, per ricordarci che siamo tutti fratelli». Parola di Mirko Savi, metalmeccanico di 29 anni di Casalromano che la mattina del primo gennaio alle 11 è partito dalla foce del Chiese, appunto tra Acquanegra e Canneto, con zaino in spalla e scarpe comode. IL VIAGGIO si concluderà oggi, e la prima tappa è stata a Casalmoro, dopo 15 chilometri di cammino. La seconda a Calcinatello, giovedì, dopo aver attraversato anche Montichiari, la terza ieri pomeriggio a Gavardo. (...)

Alessandro Gatta