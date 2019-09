Innovazione: un’opportunità di formazione in Valsabbia

La Comunità Montana di Vallesabbia ed il suo braccio operativo Secoval, nell’ambito della promozione del principio del «Digital First» e dell’informatizzazione, danno vita assieme ad Anci Lombardia e Rete Comuni, a 3 incontri di formazione per la digitalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni. Le 3 giornate formative gratuite si terranno il 23 e 30 ottobre ed il 7 novembre, ma l’apertura delle iscrizioni, con posti limitati a disposizione, avviene adesso. Scopo del corso è approfondire argomenti basilari del lavoro quotidiano degli uffici assieme a docenti specializzati sul tema. «IL NOSTRO territorio - spiega il presidente comunitario Giovanmaria Flocchini - Per vincere limitazioni ed ostacoli di un’area montana, da sempre è capofila per ciò che riguarda l’innovazione tecnologica delle infrastrutture. Ed ora può a ragione considerarsi tra i più avanzati. (...)

M.PAS.