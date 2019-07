Anche gli animali negli allevamenti soffrono il caldo eccezionale di questo luglio atroce: con le alte temperature, le mucche stanno producendo per lo stress oltre il 10% di latte meno del normale e le galline ovaiole fino al 30% in meno di uova. Per i maiali si rileva un calo nell’alimentazione del 15%. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti Lombardia sugli effetti dell’innalzamento della colonnina di mercurio nell’ultima settimana, dalle stalle ai pollai fino agli alveari. «PER LE MUCCHE - sottolinea la Coldiretti Lombardia – il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi, oltre questo limite mangiano poco, bevono molto (fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi più freschi) e producono meno latte. Per questo sono già scattate le contromisure anti afa nelle stalle con ventilatori e doccette. Ma il settore rimane in difficoltà: aumentano i consumi d’acqua e quelli energetici per le aziende». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Valentino Rodolfi