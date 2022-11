«La siccità potrebbe diventare normalità»

Il tema della caldissima estate e della siccità che si è portata al seguito è stato al centro del convegno di Coldiretti Brescia a Vobarno in occasione della Giornata provinciale del Ringraziamento che, quest’anno, si terrà a Sabbio Chiese domenica Insieme al presidente di Coldiretti Brescia Valter Giacomelli e moderati dal giornalista Tonino Zana, sono intervenuti Andrea Giuliacci, meteorologo climatologo e accademico, Fabio Rolfi assessore agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia, Gionatan Bonomelli Presidente Consorzio foreste regionale, Anna Giorgi preside del corso di laurea di Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano dell’Unimont di Valle Camonica. Giuliacci ha posto l’attenzione sulla situazione climatica eccezionale che si sta verificando in questi anni: «L’estate appena trascorsa rappresenta un evento davvero straordinario, è mancata la pioggia e fino ad ottobre abbiamo vissuto dieci mesi caldi asciutti come non si vedevano da almeno 10 anni; questa situazione che ci deve preoccupare potrebbe diventare normalità. Il clima ha un impatto forte soprattutto per il settore agricolo per questo bisogna cominciare a pensare in maniera seria a come affrontare il problema». Gionatan Bonomelli ha posto invece l’attenzione sulla valorizzazione del mondo forestale mentre Valter Giacomelli ha infine ricordato l’emergenza materie prima ed energia per il mondo agricolo.