La valle delle biciclette ora vola sul Chiese

Sono «solo» due chilometri, ma oltre a offrire scorci spettacolari a sbalzo sul fiume, il nuovo tratto tra Nozza di Vestone e Ponte Re di Barghe della «Greenway» della Valsabbia rappresenta una preziosa risorsa in più per il crescente movimento cicloturistico. La novità è stata presentata ieri, e la prima parte del percorso, che prende il via a Nozza dal fondo della Palina, l’area che sulla sponda orografica sinistra del Chiese già ospita il percorso vita, è appunto una suggestiva passerella a sbalzo sul fiume che permette, stretti tra acqua e montagna, di raggiungere lo sterrato che porta poi a Ponte Re. «Due chilometri non facili da realizzare - ha ricordato il presidente della Comunità montana della Valsabbia Giovanmaria Flocchini - ma nonostante il coronavirus l’opera si è conclusa in pochi mesi. Ora punteremo verso Idro e, passando per Anfo, arriveremo a Ponte Caffaro, confine col Trentino». (...)

Massimo Pasinetti