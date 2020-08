Nozza, in classe più sicuri con i lavori di restyling della scuola dell’infanzia

A Vestone, nell’ambito del cosiddetto «Piano Marshall» della Regione Lombardia, arrivano 200.000 euro: risorse da destinare alla risoluzione delle criticità del territorio. In questa direzione il Comune ha scelto di destinare la dotazione alla sistemazione della scuola dell’infanzia della frazione Nozza, che comporta un costo di oltre 500.000 euro. Come recuperare gli oltre 300.000 euro «mancanti» lo spiega Giovanni Zambelli, vicesindaco e assessore competente. «Per concretizzare l’intervento alla scuola, che al piano terra ospita anche l’asilo nido gestito dalla vicina Casa di riposo, la «Fondazione Angelo Passerini», useremo i 200.000 euro della Regione per far fronte alle emergenze legate alla pandemia da Covid-19 - precisa -. Quindi aggiungeremo 104.000 euro, sempre concessi dal Pirellone, per la sicurezza antisimica. Altri 100. (...)

M.PAS.