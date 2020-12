Nuove storie da Vobarno La Compagnia delle Pive racconta il caso Tiboni

In queste festività da parzialmente reclusi ci sarà l’occasione per leggere, e da Vobarno arriva una «strenna natalizia» davvero speciale. Parliamo del racconto di un viaggio dalla Sicilia a Londra compiuto durante l’ultimo conflitto mondiale da Eligio Tiboni, prigioniero di guerra tornato nel 1946 dalla prigionia. L’OPERA TUTTA da leggere è firmata da Fabrizio Galvagni della «Compagnia delle Pive», una ormai quasi storica realtà culturale valsabbina, e rappresenta il 21esimo quaderno edito dall’associazione, molti dei quali dedicati a diaristica e memorie di guerra. Anche lui vobarnese come Tiboni, racconta appunto «Il viaggio di Eligio». «Ai tempi il servizio postale era l’unico modo per comunicare con famiglia, parenti e amici. E la pubblicazione - spiega Galvagni - prende forma dal ricco epistolario conservato da Eligio dopo il suo ritorno a casa. Anni dopo un incendio rischiò di distruggere le lettere, ma il grosso si salvò. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

M.PAS.