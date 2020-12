Ponte Caffaro vuol respirare

Da queste parti il traffico turistico non è un problema ma una risorsa, e commercianti ed esercenti di Ponte Caffaro non hanno digerito il blocco degli spostamenti natalizi da una regione all’altra. Così, stamattina si ritroveranno all’altezza del vecchio ponte che li divide dal Trentino per manifestare la loro rabbia. I 2.136 abitanti della frazione, per raggiungere il capoluogo Bagolino devono percorrere più di 10 chilometri, mentre solo 30 metri li dividono da Storo (Tn), 30 metri di un ponte datato 1906, che in questi giorni è sorvegliato dalle forze dell’ordine per impedire che trentini e bresciani varchino il confine. Il problema è che per i commercianti bresciani, 56 attività in tutto, il bacino di utenza si trova soprattutto dall’altra parte, ma è anche rappresentato dai turisti di passaggio diretti verso stazioni come Madonna di Campiglio. CON I CONFINI regionali chiusi, per gli esercenti caffaresi è come essere chiusi dentro una bolla. (...)

Mila Rovatti