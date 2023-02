Progetto rospi, si torna in scena

Il cambiamento climatico coi suoi disastrosi strascichi ambientali è sempre al centro della scena, anche in queste ore, e probabilmente per gli animali più colpiti da una delle sue conseguenze, gli anfibi alle prese con la siccità, quella che sta per iniziare sarà un’altra stagione critica. Come quella del 2022. Continuando a sperare nella pioggia, però, i (pochi) volontari che nel Bresciano, e nel resto della Lombardia, si occupano di proteggerne la delicata fase riprduttiva sono già all’opera o stanno per mettersi in movimento. Nella nostra provincia sta per succedere a Idro, a Mura e probabilmente (si spera) a Serle, ma la prima delle operazioni in partenza sarà quella, non nuova ma finalmente molto più strutturata e nelle previsioni anche definitiva, che servirà a proteggere i rospi comuni e le rane terricole sul territorio comunale di Barghe. In quest’ultimo caso, grazie a un importante sostegno economico ottenuto dalla Comunità montana della Valsabbia e al prezioso supporto del Comune, sta per essere installato un sistema fisso di barriere in plastica che, come negli altri luoghi bresciani del «Progetto rospi», canalizzerà gli anfibi diretti al Chiese per la deposizione delle uova in alcuni sottopassi stradali, evitando così la strage annuale che si registra lungo la provinciale 237 nelle tante notti della migrazione riproduttiva. Nel sito principale, da Ponte Re in direzione di Nozza, e in un’altra location situata poco prima dell’ingresso in paese arrivando da Sabbio Chiese, a fianco della sede stradale verranno piazzate barriere e picchetti per una lunghezza complessiva di un chilometro e 200 metri, e qui come a Idro, a Mura e a Serle, per attuare l’operazione servirebbe il prezioso aiuto di chiunque. Quest’anno nelle scuole della Valsabbia, e in particolare nell’elementare di Barghe, ripartiranno anche gli interventi educativi dei volontari del Progetto rospi e le uscite serali con gli scolari alla scoperta di un pezzo di mondo naturale affascinante. Ma adesso è agli adulti, non ai bambini, che gli attivisti sul campo - guardie ecologiche volontarie, membri di associazioni e semplici cittadini - rivolgono il loro appello. A Barghe, le prime uscite per la semplice ma lunga messa in opera del sistema salva anfibi sono fissate nelle giornate di sabato 18 e 25 febbraio, e in successione toccherà anche alle altre località. Farsi avanti offrendo aiuto è facile: basta scrivere a bufobufoidro@gmail.com, o telefonare a Claudia al 377 118 32 88 o a Paolo al 366 53 26 380.•. P.Bal.