Riparazione truffa, denunciato anche il titolare della ditta

Un banale intervento di riparazione di una caldaia si è trasformato in un salasso per una anziana di Nuvolera. I Carabinieri della stazione di Nuvolento hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 37enne ed un 46enne, residenti in Emilia Romagna e Veneto.

Poco dopo la metà del mese di marzo scorso, grazie a una serie di raggiri, avevano indotto una donna 75enne di Nuvolera a versare loro 1.200 euro.

Le indagini erano state avviate immediatamente dopo la denuncia della vittima che, vivendo da sola, aveva richiesto l’intervento a domicilio di una ditta specializzata per ripristinare la caldaia andata in blocco.

La riparazione veniva effettivamente portata a termine dai due manutentori i quali, dopo aver concordato con la donna la cifra di 200 euro per la riparazione, le facevano firmare un contratto in bianco e la inducevano ad effettuare il pagamento tramite pos, digitando però l’importo di ben 1.200 euro, che solo in un secondo momento veniva aggiunto a penna sul contratto stesso.

I Carabinieri della Stazione di Nuvolento, tuttavia, grazie ad una serie di accertamenti sono riusciti ad individuare i due, di cui uno è risultato peraltro il titolare della ditta.