Sabbio Chiese stravince il torneo della «Bàla»

Belprato di Pertica Alta e la sua passione per la palla elastica, la si riassume tutta in un motto: «La bàla la mòr mai». Così il piccolo borgo, tra le case di quella Belprato che ormai i più conoscono per essere il «paese delle case dipinte», ha ospitato la sesta edizione del torneo di palla elastica «Bala Never Dies», alla memoria di Pierangelo Turri Zanoni, che per chi lo amava, appunto, non morirà mai. A partecipare ben 16 squadre suddivise in 4 gironi dai quali sono usciti alla fine i 4 che hanno disputato la fase finale: «E ad unirsi alle squadre locali - spiega orgoglioso Giuseppe Bettini, l’organizzatore dell’evento - quelle dei Comuni vicini Bione, Preseglie, ma anche a dar prestigio al torneo una formazione toscana arrivata appositamente della provincia di Lucca, che un team di «pelotari» giunto dai Paesi Baschi, in Spagna. Un mix di folclore che ha aperto l’opportunità di futuri scambi di visite. La «pelota basca» è una sorta di squash praticato senza racchette, che da vicino ricorda il gioco del «mantel» anticamente praticato anche nel Mresciano. «Comunque, nonostante le differenze sostanziali con la bala, gli ospiti si sono subito ambientati e ben comportati, ed hanno saputo farsi onore». Anche stavolta ad imporre la loro conclamata supremazia sono state le squadre di Sabbio Chiese, espressione della prestigiosa scuola sabbiense che ha portato le compagini del paese a vincere più d’uno scudetto nazionale. Sono state 3 le squadre sabbiensi a piazzarsi tra le prime 4 classificate, in terza posizione la squadra di Preseglie. E nonostante il tempo sia stato in alcuni momenti piuttosto inclemente, in tanti sono saliti a Belprato ad applaudire le fatiche degli oltre 60 giocatori in campo. E dulcis in fundo, s’è tenuto anche il torneo per i ragazzi sotto i 15 anni con 5 squadre a confronto. «Già da un po’ siamo molto attenti ai giovani. L’età media dei senior sale di anno in anno - spiega Bettini, anima del torneo belpratese - e se vogliamo dare ossigeno ad un gioco antico che per noi sarà sempre moderno, dobbiamo preparare il cambio della guardia. Non per niente il nostro motto è: «La bàla la mòr mai», perché per noi non è solo un gioco, è parte del patrimonio culturale della nostra tradizione». Intanto, la stagione della «bala» si chiuderà quest’anno il 3 e 4 settembre col torneo di Brione, in Valtrompia.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA