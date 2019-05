Auguri «Betta» La banda taglia il traguardo dei 25 anni

A Vestone la banda taglia il traguardo dei 25 anni di vita. Fondata nel 1994 da Renzo Betta, conta oggi su una quarantina di elementi, tutti molto giovani, guidati dal maestro Marco Gabusi. Da alcuni anni la banda, che con la sua scuola allievi prepara i futuri musicisti, partecipa all’adunata nazionale degli alpini, e a Milano ha sfilato con le penne nere d’Abruzzo. Oggi, come si diceva, la festa per i 25 anni. Il via alle 10 con la messa nella chiesa parrocchiale della Visitazione di Maria a Elisabetta; poi alle 15 si prosegue con la sfilata e il raduno in piazza Garibaldi delle bande di Carpenedolo, Barghe, Storo, Gavardo, Casto e Vestone. A seguire il corteo raggiungerà l’oratorio, dove alle 16.30 le bande si esibiranno. Alle 19 ci sarà la cena in oratorio con stand gastronomico aperto, e alle 20 si terrà il concerto della Big Square Orchestra. Il tutto in collaborazione con Comune, alpini e oratorio di Vestone e con l’Anbima (l’associazione nazionale delle bande). (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

M.PAS.