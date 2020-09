Per l’anagrafe era Giacomo Vivenzi, per tutti in Valtrompia il «Cumilì». Dall’alto dei suoi 107 anni era l’uomo più anziano della Lombardia, e ieri mattina se n’è andato nella sua casa di Marcheno. Alpino del battaglione Vestone, quello di Mario Rigoni Stern, ha lasciato in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo il ricordo di una persona che amava la vita, e che parlava di quanto gli era stato offerto lungo il cammino dell’esistenza come di una fortuna. Due settimane fa, di venerdì, era ancora seduto sotto il grande albero che dà ombra al cortile davanti alla casa di via Canossi che abitava con le figlie e i generi. La gente passando si fermava a salutarlo, mantenendo sempre il distanziamento sociale. (...)

B.BERT.