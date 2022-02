Alberi pericolanti «Pulizie» sul Mella

I curisosi non mancano e neppure qualche preoccupazione per quello che da alcuni giorni si vede lungo la pista ciclopedonale che attraversa la Valtrompia: si possono incontrare ruspe e operai coinvolti dalla Regione Lombardia e dall’Aipo (l’Agenzia interregionale per il fiume Po) in quello che viene definito un programma di messa in sicurezza dei corsi d’acqua principali. Nei giorni scorsi i tecnici del Pirellone erano stati chiamati a segnare gli alberi malati o danneggiati che proprio in queste ore vengono abbattuti e raccolti lunga la pista. Da giovedì l’intervento sta coinvolgendo il tratto del fiume all’altezza di Sarezzo, nella zona dello skate park, dove in passato era stato già fatto un disboscamento importante. Nella zona residenziale alle spalle delle calchere di Crocevia, infatti, erano stati abbattuti diversi alberi per impedire che cadendo nel fiume lo ostrussero in parte, distruggendo però una barriera visiva e acustica naturale che divideva l’abitato dalla zona artigianale al di là del Mella. In questa occasione gli alberi abbattuti sono molti meno rispetto a quanto fatto in passato. «Un intervento necessario, e gestito dalla Regione per evitare che gli esemplari malati possano cadere nell’alveo - spiega Ruggero Gervasoni, assessore all’Ambiente di Sarezzo - bloccando il passaggio dell’acqua sotto i ponti e creando un effetto tappo da evitare».•. M.Ben.