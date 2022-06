Alta valle in bicicletta Ad Aiale nasce il ponte da percorrere col selfie

Sta prendendo forma un nuovo ponte tra le due rive del Mella che attraversa Pezzaze. Sta nascendo in località Aiale, con l’obiettivo di aprire nuove suggestive opportunità alla ciclopedonale Greenway. Nei giorni scorsi è stata posata la passerella che collega le due sponde, e l’intera opera dovrebbe essere aperta dopo l’estate. La struttura installata è lunga 35 metri e pesa 14 tonnellate, che diventeranno 20 con pavimentazione e cavi. L’opera si «presenta» infatti sulla provinciale con una coppia di antenne che sosterranno le «corde» metalliche prodotte dalla Teufelberger-Redaelli, che insieme a Regione, Comunità montana e Comune di Pezzaze ha reso possibile la realizzazione. Il costo complessivo del ponte in ferro ammonta a 485 mila euro, 356.520 sono stati finanziati dalla Regione, 68.480 dalla Comunità montana e dal Comune e altri 60 mila ancora dalla Redaelli. Darà continuità alla pista, e una volta collaudato, ciclisti e pedoni potranno approfittare di una ulteriore infrastruttura al servizio del turismo lento che ammiccherà allo spirito social: verrà infatti installata anche una fotocamera per permettere ai turisti di immortalare l’attraversamento con un selfie. L’obiettivo è ovviamente quello di creare curiosità portando sempre più persone a scoprire l’alta Valtrompia e tutto quello che offre nelle quattro stagioni. L’operazione è frutto di un partenariato tra enti pubblici, imprenditoria privata a partire dal finanziamento ottenuto dal bando regionale «Lombardia To Stay» per valorizzare ulteriormente la Greenway delle Valli Resilienti: 3.500 chilometri di percorsi ciclabili e 74 per slow, road e mountain bike che hanno inaugurato l’era del ciclouturismo anche in Valtrompia e Valsabbia. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo col programma AttivAree ha consentito la creazione di un «ponte» verso la città con la realizzazione di un percorso di slow bike che da Brescia si snoda con continuità fino a Nord di Bovegno, per oltre 38 chilometri. Un ponte metaforico al quale a breve se ne aggiungerà uno in ferro e cavi d’acciaio: il «Salto di Aiale».•.