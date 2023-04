Api, fiori ed ecologia Un trittico di esperienze

La biblioteca comunale del Bailo di Sarezzo e la Commissione biblioteca propongono a partire da oggi una rassegna sulla tutela dell’ambiente e sui benefici della natura, con un cartellone di appuntamenti che si svilupperà per il periodo aprile e maggio. Si inizia questa mattina alle 10,30 in biblioteca con la proposta intitolata «Alla scoperta del mondo delle api», incontro per bambini e famiglie con l'apicoltore Eugenio Fausti che racconterà non solo lo straordinario ciclo di vita di questi preziosi animali, ma anche la loro importanza come insetti impollinatori per gli equilibri della natura. Si continua mercoledì 12 aprile nell’Auditorium della stessa biblioteca del Bailo, alle 20,30 con la serata sul trema «I benefici di piantare gli alberi:cosa ci dice la scienza». Si tratta in questo caso di un incontro divulgativo con il ricercatore in fisica ambientale Angelo Finco. Infine in chiusura della rassegna, giovedì 18 maggio sempre alle 20,30 nell’auditorium della biblioteca si svolgerà l’incontro dal titolo «Innamorarsi dei fiori di Bach. Taccuino per insegnanti, artisti e sognatori». Nella serata sono in scaletta la presentazione del libro con letture dal vivo di alcuni brani, e poi un laboratorio esperienziale per i partecipanti con un breve momento di rilassamento, quindi un’occasione di riflessione sull'attualità dell'ecologia a cura delle autrici Marina Bambara e Veronica Saldi. Tutti gli appuntamenti in biblioteca e in auditorium sono naturalmente a ingresso libero. L.Pia.