Bostrico, disastro ambientale Servono fondi per la battaglia

L’inverno sta per finire e in Valtrompia si torna a guardare costernati i boschi devastati dal bostrico. L’insetto ha già «divorato» circa 133 mila alberi in un’area di 350 ettari di bosco distribuiti nei Comuni di Irma, Marmentino, Bovegno, Collio, Pezzaze e in generale in tutta l’alta valle. Con l’aumento delle temperature, questo parassita lungo poco più di 4 millimetri tornerà ad attaccare gli abeti rossi aumentando ancora le chiazze grigiastre che si notano risalendo verso Nord. Come lo scorso anno le guardie ecologiche volontarie torneranno a piazzare le trappole a feromoni per catturare gli adulti, ma questo potrebbe non bastare a fermare quello che qualcuno non esita a definire un disastro per la natura. Per ora il trappolaggio chimico ha permesso almeno di circoscrivere la zona dell’infestazione, ma in ogni caso gli effetti sono stati pesanti. Tempo fa il sindaco di Irma, Mauro Bertelli, aveva contabilizzato i danni anche economici per il bilancio del Comune: Irma raccoglieva dal taglio degli abeti rossi e della vendita del legname circa 30, 35 mila euro l’anno. In fase di commercializzazione si ricavavano tra i 35 a 40 euro al metro cubo, mentre ora si arriva a fatica a 5 euro a causa della qualità del legname che è crollata. Inoltre, nei boschi parzialmente rinsecchiti a causa della presenza di molti alberi morti si moltiplica il rischio di incendi, e potenzialmente questa situazione può quindi causare altri danni ambientali e ulteriori costi. Questa è la situazione che caratterizza ormai tutte le foreste dell’alta Valtrompia, e il tema è già stato sottoposto al Governo per due volte. La prima, tempo fa, sul tavolo dell’ex ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, e senza alcun seguito. Il secondo tentativo è partito dalla Comunità montana, che per mano del presidente Massimo Ottelli, accompagnato dall’assessore allo Sviluppo agricolo Bertelli, ha consegnato un dossier dettagliatissimo al successivo ministero delle Politiche agricole guidato da Stefano Patuanelli. Comunità e Comuni interessati dal disastro si «accontenterebbero» di un finanziamento per la messa a dimora di nuovi alberi, o della consegna diretta di giovani esemplari per ricreare le aree boscate. Insomma: qualsiasi forma di sostegno andrebbe bene. Il problema del bostrico non riguarda però solo questo territorio, e quindi i soldi per la rigenerazione forestale dovranno essere distribuititi su tutte le zone colpite nel 2018 da quella tempesta Vaia che ha moltiplicato la diffusione del parassita. La Regione Lombardia ha messo a disposizione 566mila euro nel 2020 e altri 160mila nel 2021 per affrontare il problema sul territorio valtrumplino, ma l’unica soluzione per fermare l’infestazione sembra quella di tagliare tutte le piante colpite e quelle vicine. Solo successivamente è possibile procedere - come sta avvenendo a Irma - con la messa a dimora di specie resistenti al bostrico come il larice e l’abete bianco.•.