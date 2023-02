Ciaspogölem, tutti in marcia

La copertura nevosa lascia a desiderare, e probabilmente è stata salvata dal crollo delle temperature. Comunque, giusto in coincidenza del freddo siberiano, oggi sul monte Guglielmo si vivrà la 19esima edizione della «Ciaspogölem», la camminata con le racchette da neve organizzata, come sempre, in sinergia da Sci club Pezzoro, Soccorso alpino della Valtrompia e sezione di Gardone del Cai. Stavolta l’escursione è dedicata alla memoria di Ireo Trevaini, scomparso prematuramente, presidente della sezione del Cai per sei anni, direttore della Scuola di alpinismo e membro della relativa commissione regionale. Il ritrovo è fissato al rifugio del Cai della Pontogna alle 15, e la partenza avverrà alle 16. Per sapere se c’è ancora qualche posto disponibile (il tetto massimo è di 120 partecipanti) si può chiamare il Cai allo 030 8911272 o direttamente il rifugio al 338 4296474, o ancora il 338 5330298. Due le opzioni: con cena al rifugio (limitata a 70 posti) a 20 euro per i soci di Cai e Sci club e a 25 per gli altri, e senza cena a 10 e 15 euro. Sono comunque previsti i ristori al rifugio, agli Stalletti Alti e davanti al monumento al Redentore. Il percorso? Dalla Pontogna si salirà alla pozza e poi verso la malga Stalletti Alti e la vetta. Le persone meno allenate potranno comunque divertirsi affrontando solo una parte del tracciato, e intraprendere tranquillamente la discesa dalla malga al rifugio di partenza compiendo una camminata di due ore e mezza. I più allenati continueranno invece fino alla vetta del Guglielmo, impegando circa 4 ore tra andata e ritorno. Il tempo che finora ha riempito l’inverno soprattutto di siccità dovrebbe essere favorevole, e dimenticando per un momento il cambiamento climnatico all’imbrunire lo spettacolo sarà indimenticabile: lo sguardo potrà spaziare su tutte le Alpi dalla Liguria agli altipiani di Asiago, sul massiccio del Rosa, sul Cervino e poi su Ortles, Bernina e San Matteo. Gli organizzatori ricordano che il percorso sarà segnalato con lampade a led ma che è impegnativo: per partecipare all’evento è obbligatorio indossare scarponi con suola in vibram ed essere dotati di bastoncini, torcia e abbigliamento adeguato. Particolare importante, il residuo attivo del ricavato delle iscrizioni verrà devoluto alla onlus «Sidare», che in Nepal si occupa della ricostruzione di scuole distrutte dai terremoti. •. B.Bert.