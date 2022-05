Civitas pubblica i bandi per il sostegno ai disabili

Sono pubblicati sul sito della società in house Civitas srl dei Comuni di Valle Trompia e della Comunità Montana i bandi relativi all’accesso ai sostegni economici per la domiciliarità e la vita indipendente di persone disabili o non autosufficienti residenti nell’ambito di Valle Trompia. «I bandi sono complementari ad un sistema di servizi assistenziali, di cura e sanitari che i Comuni, l’ambito ed il distretto territoriale di Asst Spedali Civili garantiscono sul territorio a tutela e sostegno delle persone con disabilità o non autosufficienti e le loro famiglie - spiega il presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Gianmaria Giraudini - le prestazioni economiche previste dai bandi sono finanziate con il Fondo per le non autosufficienze di Regione Lombardia e saranno corrisposte ai beneficiari per il periodo che va da giugno di quest’anno al mese di maggio del 2023». I bandi prevedono l’erogazione di buoni mensili a sostegno della permanenza nel domicilio del disabile del valore di 200 euro per le cure garantite dal caregiver familiare, 400 euro per l’assistenza assicurata da un assistente familiare regolarmente contrattualizzato e 700 euro per i progetti di vita indipendente a favore di persone adulte con disabilità. Condizione essenziale per l’accesso ai benefici è la presenza di una disabilità grave e il possesso di una certificazione Isee in corso di validità inferiore a 25.000 euro per gli adulti e 40.000 euro per i minori. M.B.