Consumi ed emissioni, Lumezzane fa scuola

La possibilità che Lumezzane raggiunga gli obiettivi europei per ridurre le emissioni di anidride carbonica del 55% nel 2030 (e rispetto al 2007), e successivamente la completa decarbonizzazione nel 2050, passa ovviamente anche attraverso la mobilità sostenibile. Che adesso è solo un concetto in una città sprovvista di piste ciclopedonali (sarà però collegata con una bretella dal municipio alla Greenway di valle) e alle prese con un territorio fatto di saliscendi che fa propendere più per le biciclette elettriche. C’è però un risultato positivo concreto, che è già stato raggiunto nel 2019 centrando gli obiettivi che la Valgobbia si era posta nel 2007. È rappresentato da una riduzione del 22% dei consumi di energia (da 511 mila megawatt a 398 mila) e di corrispondenti emissioni (scese da 126 mila tonnellate di anidride carbonica a 99 mila). Un dato, questo, che non tiene conto dell’industria, che ha fatto passi da gigante in questo campo. Il quadro è dipinto nel Piano di azione per l’ambiente e l’energia sostenibile in funzione dei cambiamenti climatici presentato dall’assessore Andrea Capuzzi, e approvato nei giorni scorsi in Consiglio comunale. Quali settori hanno contribuito? Innanzitutto gli investimenti delle Amministrazioni comunali in energia pulita sugli edifici pubblici (nel 2020 si è arrivati a 270 pannelli fotovoltaici installati a coprire il 70% del fabbisogno), nell’efficienza energetica degli stabili e nella trasformazione dell’illuminazione pubblica. Ma anche i privati hanno lavorato sul settore residenziale, più impattante per consumi ed emissioni, riducendo di quasi un terzo la portata inquinante rispetto al 2007. Ha fatto la sua parte anche il parco veicoli, che in 12 anni a Lumezzane è stato svecchiato e aggiornato con mezzi meno impattanti. Inoltre, va anche ricordato che nello stesso periodo di tempo la popolazione è calata del 10%. Tornando al Piano di azione, come detto il vero problema è rappresentato dagli spostamenti e dalla mobilità. Per questo si punta su nuove strategie per i dipendenti comunali e, per il resto, all’incentivazione delle colonnine di ricarica per i veicoli e le biciclette a impatto zero, al miglioramento del trasporto pubblico in accordo con la Provincia e a un vero e proprio piano per «Lumezzane a piedi e in bici». Poi spazio alle comunità energetiche, all’economia circolare, alla digitalizzazione. Sono tutte azioni di mitigazione, ma c’è anche l’altra faccia dei cambiamenti climatici: l’adattamento. Lumezzane, secondo i dati Istat, ha la popolazione più anziana della Lombardia ed è quindi più soggetta alle ondate di calore, che si prevedono più intense, alla siccità, ma anche a tempeste, frane e incendi boschivi. Per questo nel documento figurano misure di prevenzione: aggiornamento del piano di protezione civile, raccolta delle acque piovane e interventi su acquedotto e fogne, monitoraggio della qualità dell’aria e del Gobbia, limiti alle nuove costruzioni, rimboschimenti, viabilità e reti energetiche resilienti e messa in sicurezza delle aree a rischio dissesto.•.