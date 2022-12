Divieto di caccia sui valichi La Consulta boccia la Regione

È una battaglia che dura da trent’anni quella che la Lac combatte perché, applicando semplicemente la legge quadro nazionale sulla caccia (del ’92), si tutelino davvero i valichi della Lombardia, e quelli bresciani in particolare, vietando integralmente ogni forma di caccia in questi corridoi interessati dalle rotte migratorie degli uccelli. Una battaglia vinta più volte a tutti i livelli amministrativi, fino al Consiglio di Stato, che però ha quasi sempre visto la Regione ignorare o aggirare le sentenze. Adesso, martedì, all’elenco si è aggiunta una ennesima «pesante» sentenza: l’ha depositata la Corte Costituzionale affermando, in estrema sintesi, l’illegittimità di una parte della legge regionale lombarda sulla caccia (la 26 del 1993); quella, appunto, che definisce i criteri di individuazione dei valichi. Il pronunciamento della Consulta è arrivato proprio come effetto di un ennesimo ricorso della Lega per l’abolizione della caccia patrocinato dall’avvocato Claudio Linzola, e ora la conseguenza logica sarebbe, come dice la legge nazionale 157, la chiusura di ogni attività venatoria nel raggio di mille metri da ogni punto di passaggio tra quelli individuati in Lombardia dall’Ispra. Sono decine in tutta la Regione, e anche nel Bresciano l’elenco è lungo. Anche perché in alcuni casi il divieto è stato sì istituito (con decenni di ritardo) ma solo per l’attività venatoria in forma vagante. Sono per esempio tappezzati di appostamenti fissi di caccia (per abbattere proprio quegli uccelli migratori che la legge vorrebbe tutelare) Colle San Zeno e passo Zeno-Foppella, il valico di Capovalle, il giogo del Maniva e la sella di Mandro, per fare qualche esempio, mentre per farne altri non sono tutelate le propaggini bresciane del passo del Vivione e di quello del Giovo, entrambi a cavallo tra Bergamo e Brescia. Ora la palla passa nuovamente alla Regione, intanto, naturalmente, la Lac festeggia ricordando appunto che «la Corte Costituzionale, con la sentenza 254 del 20 dicembre, ha dichiarato illegittima la norma regionale della Lombardia in materia di individuazione dei valichi montani preclusi alla caccia. Secondo i giudici, Milano ha violato gli standard minimi di tutela ambientale prevedendo che solo i valichi montani ricadenti nella zona di maggior tutela delle Alpi debbano essere preclusi all’attività venatoria. Secondo la Consulta non è invece ammissibile restringere a una sola parte del territorio regionale l’individuazione di tutti i valichi, che vanno protetti dall’attività venatoria a prescindere dall’area geografica». C’è poi anche un problema di calcolo del territorio da proteggere, perché sempre la Corte ha stabilito che la superficie dei valichi montani - aggiunge la Lac - non è assoggettata alla percentuale massima di territorio agrosilvopastorale (Tasp) da precludere alla caccia, e questo per l’esistenza di preminenti interessi di tutela ambientale». A Roma lo hanno specificato affermando che «...il divieto di caccia sui valichi, essendo posto a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall’esistenza della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 157 del 1992», quello che bilancia gli interessi di tutela e quelli venatori nell’ambito dei piani faunistici delle regioni. Secondo l’associazione «la Regione Lombardia ancora oggi non considera siti da tutelare già noti e censiti che ammonterebbero a un totale di oltre 40. Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto e proseguiremo nella nostra battaglia per la messa al bando dell’attività venatoria nelle zone interessate dai flussi migratori dell’avifauna; contro l’arroganza della lobby venatoria e contro lo sperpero di denaro pubblico attuato dalla Regione a causa dei continui confronti in sede giudiziaria».•. P.Bal.