Esche al veleno, inizia la guerra

La buona, anzi la buonissima notizia è che la Polizia provinciale si è dotata di una preziosa unità cinofila anti veleno, davvero utile in una provincia in cui la barbarie non è un concetto astratto, ma ampiamente praticata in quasi ogni angolo del territorio. Quella cattiva è che questa stessa unità, nel momento in cui è stata impiegata concretamente, ha purtroppo confermato l’ampio ricorso, ovviamente illegale, alle esche avvelenate. I bocconi riempiti di sostanze tossiche, a volte di semplice topicida o di lumachicida, vengono piazzati sul territorio principalmente per liberarsi di animali selvatici predatori che fanno naturalmente il loro lavoro; per eliminare volpi, faine e donnole che hanno a volte la «cattiva abitudine» di predare i fagiani le lepri pronta caccia che si lanciano durante i ripopolamenti. Ma a volte, quando non sono direttamente queste ultime le vittime designate, come succede con le «faide» dei segugi, finiscono per togliere di mezzo accidentalmente gatti o cani. Nel caso di cui parliamo sembrerebbe che all’origine della distribuzione dei bocconi fortunatamente individuati ci siano dei problemi di vicinato: è successo in Valtrompia, e il tutto è stato rimosso grazie a «Sole», un cane già addestrato (uno dei due soli esistenti e operanti in tutta la Lombardia) e oggi gestito dall’istruttore (oltre che agente) della Polizia provinciale Paolo Tavelli che lo tiene a casa con sé. L’unità cinofila, che fa capo al distaccamento di Vestone del Nucleo ittico venatorio e che è diventata una realtà grazie alla collaborazione tra il corpo di vigilanza provinciale e la Regione, è intervenuta nella giornata di giovedì in seguito a una segnalazione di cittadini che si sono imbattuti nelle esche, e ha passato al setaccio la parte bassa di via Caregno, sul territorio di Gardone, all’altezza dell’abitato di Magno. La missione, portata a termine con la collaborazione della polizia locale di Gardone, ha dimostrato la grande efficacia di Sole, un bellissimo drahtaar (una razza tedesca di cani da ferma), nato nell’aprile dello scorso anno, e del suo istruttore. La «formazione» e l’assegnazione di Sole sono state finanziate da un progetto «Life» legato alla protezione dei lupi proprio dall’uso del veleno, e in questo caso ha permesso di individuare numerosi bocconi (l’animale non cerca il veleno ma le esche) e di salvare indirettamente molte potenziali vittime tra la fauna selvatica e gli animali d’affezione. •. P.Bal.