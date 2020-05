Il Bike Park Pezzeda ha riaperto le piste per uscite da brividi

Ha riaperto il Bike Park Pezzeda a Collio in alta Val Trompia: 15 km di piste per gli appassionati delle ruote grasse (mtb nelle varianti freeride, enduro e le estreme downhill) e 25 km di percorsi extra che raggiungono la cima dell’Alpe Pezzeda, scendono verso il territorio di Bovegno per concludersi alla miniera che si trova prima dell’ingresso dell’abitato di Collio. Come ogni anno, un gruppo di volontari appassionati di questa disciplina sportiva ha ripulito e reso agibili sentieri che propongono vari livelli di difficoltà e quindi percorribili non solo da professionisti, ma da chiunque volesse avvicinarsi al mondo delle mountain bike e delle ebike in questa formula montana che unisce divertimento, salute e natura. I tracciati a mezza costa che collegano Maniva e Pezzeda, dispiegandosi non solo in Valle Trompia ma anche a cavallo tra la Val Camonica e la Valle Sabbia, sono davvero suggestivi a livello paesaggistico e adatti a ogni tipo di biker. (...)

B.BER.