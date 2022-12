Il depuratore di valle comincia il suo lavoro

Taglio del nastro ieri mattina a Concesio per il depuratore comprensoriale di Val Trompia: un’opera attesa da decenni, che produrrà importanti benefici ambientali per la valle fino alla pianura. L’opera consentirà di superare il problema delle infrazioni europee per i Comuni trumplini che non sono coperti dal servizio di depurazione. Ieri l’impianto è entrato in funzione, ora servirà circa un mese di rodaggio al sistema per andare a regime e depurare i reflui. Tra circa un mese e mezzo l’impianto restituirà al Mella acqua completamente depurata. L’impianto, costruito da Asvt spa (società controllata da A2A e partecipata da tutti i centri della Comunità Montana di Val Trompia) per trattare i reflui civili della valle che fino a ieri arrivavano nel fiume Mella, sorge a Concesio, in località Dosso Boscone sulla sponda del fiume e servirà Bovegno, Pezzaze, Tavernole, Lodrino, Marcheno, Gardone Valtrompia, Sarezzo, Lumezzane, Polaveno, Villa Carcina e Concesio. «Per Santa Lucia ci siamo fatti un gran bel regalo - ha detto Michele Gussago, presidente di Asvt - Un ringraziamento a chi ha lavorato, ai progettisti e a tutto il team che ha reso possibile quello che vediamo oggi». All’inaugurazione erano presenti tutti i sindaci della valle a testimonianza di un progetto condiviso. «Il depuratore è stato progettato con particolare attenzione all'integrazione nel paesaggio esistente e alla minimizzazione dell'impatto ambientale, ed è collocato al di sotto di una struttura prefabbricata ricoperta da uno strato di verde naturale - ha spiegato il responsabile ingegneria di Asvt Francesco Guidi - Anche dal punto di vista tecnologico è un impianto all’avanguardia: il processo depurativo con tecnologia a membrane che lavorano nel campo dell’ultrafiltrazione consente la resa depurativa tra le più performanti e permette una notevole riduzione degli ingombri; l’impianto ha una superficie di circa 14.500 metri quadrati, quasi completamente coperti (la superficie coperta dell'impianto è di circa 9.000 metri quadrati) ed è dotato di tecnologie in grado di eliminare problematiche legate a odori e rumori». Quello di Concesio è il primo impianto in Italia ad usare questa tecnologia e il quinto in Europa; è prevista una prima fase, già avviata, che consentirà di trattare i reflui generati da 85.000 abitanti equivalenti. La seconda fase di potenziamento potrà arrivare a 138mila abitanti equivalenti senza occupare altro suolo. Per la realizzazione di questa opera, che è prioritaria all’interno del Piano d’ambito territoriale bresciano, anche l’Ufficio d’Ambito di Brescia si è impegnato a favorirne la concretizzazione e a richiedere alla Regione Lombardia un contributo a fondo perduto di 14 milioni di euro. Per ora è però arrivato solo il 10 per cento. L’investimento complessivo dell’opera è stato di 38 milioni di euro. Asvt è inoltre impegnata nella realizzazione del collettore della Valtrompia, ad oggi completato per più del 85% (manca una parte della Valgobbia), un’opera fondamentale di importo complessivo di 45 milioni di euro per allacciare le reti fognarie dei diversi Comuni collettando poi i reflui fognari al depuratore. •. © RIPRODUZIONE RISERVATA